Concert gratuit de l'OSE avec Dina Gilbert

L’Orchestre symphonique de l’Estuaire (OSE) présente un concert gratuit sur le Web, à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 12 avril, sous la direction de la Beauceronne Dina Gilbert.

Il s’agit du tout premier concert de l’OSE diffusé de la sorte. Au programme : Les contes symphoniques à Cédric.

« Nous avons eu un coup de cœur pour ce concert qui a permis de mélanger les genres du conte et de la musique symphonique. Ce sera une bonne occasion pour les internautes d’entrer dans l’imaginaire du conteur Cédric Landry et de renouer avec l’Orchestre symphonique de l’Estuaire », indique la directrice musicale et cheffe d’orchestre, Dina Gilbert.

Présenté devant public le 5 décembre dernier, Les contes symphoniques à Cédric est un concert porté par les œuvres de Grieg, de Barber, de Bartók, de Shostakovich, de Kilar et de Julie Thériault. Drôles, émouvants et universels, les contes de Cédric mettent en valeur des personnages madelinots plus grands que nature.

C’est en raison du contexte de la pandémie que l’OSE a décidé, au début du mois de mars, de repousser la présentation du concert prévu en avril et de le remplacer par cette diffusion. Les internautes mélomanes qui désirent écouter le concert sont invités à visiter le site Internet de l’OSE. Les spectateurs virtuels qui souhaitent appuyer les activités de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire sont invités à faire un don.