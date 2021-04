Nouveau plan d'action culturel pour la MRC des Etchemins

Le nouveau plan d'action culturel de la MRC des Etchemins qui a été annoncé lors du conseil ce mercredi soir vise à faire rayonner la culture sur l'ensemble du territoire.

Celui-ci guidera la prise de décisions et assurera la cohérence et la transparence dans les actions de développement culturel mises en œuvre sur le territoire des Etchemins. Il comprend ainsi une vingtaine d’actions qui cible cinq objectifs :

- favoriser l’accessibilité à des activités culturelles grâce à des actions encourageant la participation citoyenne ;

- soutenir la connaissance, la protection, la valorisation et la transmission du patrimoine culturel ;

- stimuler la vitalité culturelle ;

- stimuler le tourisme culturel ;

- et améliorer le cadre de vie par l’aménagement culturel du territoire.

Le Plan d’action culturel s’inscrit à l’intérieur de l’Entente de développement culturel 2021-2023 conclue entre la MRC des Etchemins et le gouvernement du Québec.

La nouvelle entente totalise 149 000 $ grâce à une bonification de l’enveloppe gouvernementale et de la participation financière des 13 municipalités du territoire. L’aide financière versée par le gouvernement en vertu du programme Aide aux initiatives de partenariat correspond à 60% de l’ensemble des coûts de l’entente.

Pour consulter le Plan d’action culturel, visitez la section Culture du site Internet de la MRC des Etchemins.

Un nouveau Service de développement économique

Le Conseil de la MRC des Etchemins a également présenté son nouveau Service de développement économique par l’annonce de deux nominations, celle de Zoé Couture au poste de directrice et celle de Marilyne Dorval au poste de conseillère en développement économique.

« La création d’un service voué au développement économique local et régional est une excellente nouvelle! Ces deux nominations permettront à la MRC de renforcer son offre de service pour propulser encore plus haut le territoire des Etchemins », a mentionné la directrice générale de la MRC, Dominique Vien.

Précédemment chargée de la mise en œuvre du Plan de relance économique de la MRC, Zoé Couture aura le mandat de mettre en place le nouveau service qui deviendra la porte d’entrée des gens d’affaires sur le territoire. Elle devra également élaborer une stratégie axée sur l’action et les résultats pour soutenir les gens d’affaires et les entreprises d’économie sociale dans leur croissance, dans l’émergence de nouveaux projets et dans le maintien et la création d’emplois stimulants.

L’actuel agent à la culture et à la ruralité et l’actuelle agente aux communications, au marketing et au tourisme feront aussi partie du nouveau service de développement économique.