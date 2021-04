Trois élèves beaucerons se démarquent lors de Secondaire en spectacle

Mya Lafontaine de l’École des Appalaches, Marc-Antoine Brunelle de l’École secondaire Veilleux et Samuel Boutin de l’École Jésus-Marie de Beauceville ont remporté les grands honneurs lors de la deuxième Finale régionale de Secondaire en spectacle de Chaudière-Appalaches présenté hier soir en ligne.

Parmi eux, c'est Samuel Boutin qui représentera la région à l'édition virtuelle du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle Laval 2021. Son numéro humoristique, La conférence de presse d’oncle Frank, lui donnera ainsi accès à une captation professionnelle et des formations.

De son côté, Mya Lafontaine a interprété la chanson Tenir debout, qui lui a valu le coup de coeur du public. Étant également la deuxième Lauréate nommée par le jury, elle pourra performer sur le Mix Bus en juin prochain. Son numéro sera alors en vedette lors d’une captation sur cette scène extérieure.

Finalement, le troisième lauréat, Marc-Antoine Brunelle, a su séduire les juges grâce à son interprétation de la chanson Ce n’était qu’un rêve. Il a remporté une séance de perfectionnement avec un professionnel de la région.

Le panel de juge était composé de Laurie Copeman de la salle de spectacle le Vieux Bureau de poste, de Pierre-Olivier Brouard, directeur adjoint chez Ovacène, et Sébastien Hamel, un artiste impliqué sur la scène théâtrale beauceronne.

Les formations de cette édition seront offertes par Style musique de Saint- Georges et Thetford Mines, l’auteur-compositeur-interprète Pierre-Hervé Goulet et la chanteuse Ariane Roy.

« Les élèves de la région ont une fois de plus démontrer à quel point ils sont talentueux. Dans le contexte actuel, ils ont fait preuve de beaucoup de résilience et ont su s’adapter pour continuer de vivre leur passion », d'affirmer Patrick Rioux, coordonnateur régional du programme à l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches.

Rappelons que les numéros ont été captés dans le respect des mesures sanitaires en place, en suivant un plan très strict approuvé par la santé publique régionale. Pour être admissibles, en raison de la pandémie, les participants de chaque numéro devaient provenir du même groupe-classe ou de la même bulle familiale.