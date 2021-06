L'atelier Joual Vert recherche des artistes pour des ateliers estivaux

L’atelier Joual Vert, un espace de création offert par Artistes et Artisans de Beauce à Saint-Georges, est à la recherche d'artistes pour donner des ateliers mobiles en Beauce et/ou pour participer aux Mercredis croquis qui auront lieu tout au long de la saison estivale.

L’organisme recherche donc des personnes intéressées à donner des ateliers mobiles dans les différentes municipalités du territoire des MRC Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et Nouvelle-Beauce.

Les activités proposés doivent faire appel à la créativité et être dans l’esprit des ruches d’art, notamment par l’utilisation de matériaux recyclés en partie ou en totalité. Notons que l'atelier Joual Vert peut apporter un soutien logistique et pédagogique pour que l'artiste puisse plus facilement mener à bien ses ateliers. Aussi, il fournit le matériel nécessaire.

Ces projets peuvent être réalisés tant avec un jeune public qu’avec un public plus mature.

Un montant forfaitaire pour chaque atelier ainsi que les frais de déplacements seront versés aux artistes retenus.

Pour présenter une initiative, il faut envoyer un dossier comprenant : la proposition détaillée de l'activité incluant temps d'atelier et matériel requis, clientèle visée, photos du projet proposé, ainsi qu'un c.v. à jour, et ce, avant le 21 juin 2021.

Les Mercredis croquis

En collaboration avec Frédérik Guay, l'atelier Joual Vert a mis en place les Mercredis croquis qui s'adresse à tous.

Par conséquent, chaque mercredi, du 23 juin au 25 août, les artistes et les membres de la communauté sont invités à se rendre aux passerelles de Saint-Georges. Le point de rencontre se situe près du mur des collaborateurs, sous les drapeaux, à l'île Pozer, à 18 h 30.

Ainsi, les participants auront un heure pour dessiner dans les environs avant de revenir au point de départ où les dessins seront exposés sur une table pour les passants.

Notons que chaque personne doit apporter son matériel. Cependant, pour ceux qui n’ont pas le matériel nécessaire, l’atelier leur fournira ce dont ils ont besoin, sans frais.

Cette activité est gratuite.