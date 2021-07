Un jeu d'évasion en plein air à Saint-Lambert-de-Lauzon

En collaboration avec Défi-Évasion, la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon va proposer une activité extérieure originale à partir de ce vendredi à 16h, consistant à élucider des énigmes à travers le territoire municipal.

Au départ de l'église, ce jeu-parcours transposera ses participants et participantes dans un scénario où ils devront sauver l'avenir de la municipalité.

Mentionnons qu'il n'y a pas de temps limite pour compléter le parcours ni de moment précis pour jouer. Il suffit d'être muni d'un téléphone avec données cellulaires ainsi d'un papier et d'un crayon. En voiture, il faudra se rendre aux lieux identifiés afin de découvrir le contenu de l'énigme à résoudre. Chacun des endroits devra avoir été visité pour compléter la mission.

Le scénario de ce jeu d'évasion est le suivant : « À la suite d'un accident avec une machine expérimentale, la municipalité a été englobée par un champ énergétique qui semble l'avoir téléportée... dans un autre monde!? Des choses ont changé et se sont adaptées à leur nouvel environnement... Comme vous êtes les seules personnes en ville qu'on puisse qualifier d'experts de technologie, on vous demande d'explorer la municipalité pour retrouver les cristaux d'énergie qui permettront de refaire fonctionner la machine et ramener les choses à la normale. »

Tous les participants et participantes sont invités à se prendre en selfie sur le site de la destination finale et à publier la photo dans l'événement Facebook « Jeu d'évasion : Entre deux mondes (16 juillet au 14 novembre) ». Ceux et celles qui l'auront fait seront admissibles au tirage d'un barbecue à charbon de marque Weber.

Étant donné le niveau de difficulté de certaines énigmes, le jeu d'évasion s'adresse à un public de 10 ans et plus. C'est accessible jusqu'au 14 novembre.