Deux toiles inaugurées à La Guadeloupe

Deux toiles peintes à la main par Nathalie Roy, artiste de La Guadeloupe, et une dizaine de bénévoles ont été inaugurées hier, à La Guadeloupe, de part et d’autre de la piste cyclable, une sur l’ancien hôtel de ville et l’autre sur la bibliothèque.

Ces deux oeuvres représentent l’ancienne gare de la municipalité. La première toile est la reproduction d’une photo tirée des archives municipales, journée du baptême de Marie-Louis Dancose, fils de Joseph Dancose, premier chef de train. Elle date du 15 juillet 1906, même date que l’inauguration. La seconde, est l’image d’un train à vapeur comme on en voyait à l’époque.

Normand Roy, préfet de la MRC Beauce-Sartigan et Carl Boilard, maire, ainsi que toutes les personnes impliquées ont pris part à l’évènement.

C’est dans le cadre du projet « Les Arts de la rue » présenté par Cogeco et grâce à une subvention accordée en vertu de l’Entente de développement culturel conclue entre la MRC de Beauce-Sartigan, le Conseil économique de Beauce et le gouvernement du Québec, que cela a été rendue possible.

Il aura fallu près de deux ans et un total de 800 heures afin de terminer les toiles.