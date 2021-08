Le pianiste Roman Zavada en concert gratuit à Beauceville

Le pianiste et compositeur Roman Zavada se produira en concert au Club de golf de Beauceville le jeudi 2 septembre prochain.

Le spectacle, entièrement gratuit et ouvert à toute la population, sera présenté à l'initiative du Service des loisirs, de la culture et vie communautaire de la Ville de Beauceville.



La prestation sera un Ciné-piano en extérieur, durant laquelle Zavada propose un voyage dans le temps en redonnant une seconde vie aux classiques du cinéma muet. « Il rend en effet hommage aux plus grands génies du cinéma qui sont tombés dans l’oubli. Sur les Chaplin, Keaton et Laurel & Hardy, pour ne nommer que ceux-là, il jongle avec les touches noires et blanches du piano afin de juxtaposer l’émotion musicale en parfaite symbiose avec l’action du film », peut-on lire dans le communiqué de presse de promotion du spectacle.

Pour la responsable culture et vie communautaire de la Ville de Beauceville, Caroline Pépin, la venue de cet artiste très créatif, est à marquer d'une pierre blanche car il s'agira d'une expérience unique en son genre.

« J'espère aussi que les jeunes vont venir en grand nombre afin qu'ils puissent découvrir les vedettes du cinéma muet qu'ils ne connaissent pas. L'approche de Zavada est moderne et très originale », a-t-elle fait remarquer lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Le concert sera présenté le 2 septembre à compter de 19 h 30.