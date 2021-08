Club automobiles Beauté d'acier: des rencontres de passionnés

Les membres du Club automobiles Beauté d'acier se retrouvent chaque mardi soir sur le stationnement du Walmart à Saint-Georges pour partager leur passion commune.

Le club existe depuis 4 ans et est rendu à près de 400 membres, d'après Sylvio Veilleux l'un des trois présidents et initiateurs de ce projet.

« On a souvent des nouveaux et il y en a qui viennent de loin comme de Montréal, Québec, Lévis, Victoriaville, ou encore de Trois-Pistoles », a-t-il expliqué en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com

Ces passionnés jase de tout et de rien lors de leurs rencontres, mais essentiellement de mécanique et d'affaires techniques. « On apprend des uns et des autres. On montre nos nouvelles voitures. C'est très très conviviale, la bonne humeur règne ! »

Que ce soit des voitures anciennes ou des voitures sportives, il y en a pour tous les goûts.

Notre photographe Jessy Pouliot s'est rendu à la rencontre de cette semaine où plus de 220 véhicules étaient présents. Découvrez ses images dans la galerie de cet article.