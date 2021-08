C'est la Journée mondiale de la photographie et pour l'occasion nous vous proposons de répondre à la question suivante : savez-vous qui est à l'origine de la photographie?

Sachez alors que, bien avant le numérique, et même avant l'argentique, c'est Nicéphore Niépce qui est à l'origine de la toute première photographie.

La première photographie

En effet, le premier procédé photographique a été inventé par ce Français vers 1824. Selon des archives, c'est après plusieurs années d'essais qu'il en serait venu à un résultat correct. D'ailleurs, la photographie la plus ancienne qui ait été conservée s'appelle Point de vue du Gras et est datée de 1827.

D'après la Maison Nicéphore Nièpce, le Musée de la Première Photographie situé en France, les images étaient obtenues avec du bitume de Judée étendu sur une plaque d’argent, après un temps de pose de plusieurs jours. Bien-sûr à cette époque, il fallait plusieurs jours d'exposition à la lumière pour obtenir une image, là où aujourd'hui, un centième de seconde peut suffire.

En 1829, Niépce associa à ses recherches, Louis Jacques Mandé Daguerre. Après trois années de travail à deux, ils mirent au point, à partir du résidu de la distillation de l’essence de lavande, un second procédé produisant des images en une journée de temps de pose.

Daguerre prend la relève

Après le décès de Nicéphore Nièpce en 1833, Daguerre continua seul les travaux et inventa quelques années plus tard, le daguerréotype, premier procédé comportant une étape de développement.

« Une plaque d’argent recouverte d’une fine couche d’iodure d’argent était exposée dans la chambre obscure puis soumise à des vapeurs de mercure qui provoquaient l’apparition de l’image latente invisible formée au cours de l’exposition à la lumière. Ce développement consistait en une telle amplification de l’effet de la lumière, que le temps de pose ne dépassait pas 30 minutes. Le fixage était obtenu par immersion dans de l’eau saturée de sel marin », peut-on lire sur le site internet du musée.

L'arrivée de la photographie au Québec

Au Québec, la photographie s'est installée en 1840 lorsque deux Américains, Halsey et Sadd, ont installé leurs studios à Montréal et à Québec. L'année suivante, une certaine madame Fletcher ouvre un studio à Montréal. Selon la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), elle serait probablement la première femme photographe au Canada.

« Deux mois après la divulgation du procédé de Daguerre, un premier Canadien, le seigneur Pierre-Gaspard-Gustave Joly de Lotbinière, expérimente le daguerréotype. Ce dernier part en voyage en Grèce et en Égypte avec son équipement au printemps 1839. Fait intéressant, Lotbinière serait sans doute le premier photographe du Parthénon et sûrement l'auteur de la première photographie publiée de ce monument », d'indiquer la BAnQ.

