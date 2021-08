Michèle Michaud et Sylvain Cliche seront coprésidents de la campagne de financement

Le conseil d'administration du Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, que Michèle Michaud et Sylvain Cliche agiront comme coprésidents de la campagne de financement de l'institution.

Tous deux copropriétaires de Cliche Auto Ford Inc. (Vallée-Jonction et Thetford Mines), ils ont accepté cette tâche compte tenu de l'enthousiasme qu'ils portent pour les projets du Musée Marius-Barbeau, qui est bien implantée sur le territoire de la grande région de la Beauce depuis plus de quarante ans.

Les détails de fonctionnement de cette campagne de financement seront dévoilés ultérieurement par l'institution.