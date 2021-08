La Beauce perd un grand historien

Le professeur et historien beauceron, André Garant, s'est éteint hier des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 74 ans.

« J'ai eu l'honneur de travailler avec André, il m'a tout enseigné, il a été mon mentor et m'a toujours soutenue pour je continue. Il était un grand homme », a déclaré Andrée Roy qui a collaboré avec lui pendant des dizaines d'années au sein de Patrimoine Beauceville.

Né en 1946 à Saint-Georges, il a enseigné de 1969 à 2002 le français, la géographie, l'économie et spécialement l'histoire au secondaire, dont 28 ans à Beauceville et cinq ans à Saint-Georges.

En 1990, André Garant reçoit une mention du Mérite scolaire de la Régionale Chaudière Inc. Le 25 septembre 2009, lors d’une soirée-hommage du Comité Culturel et Patrimonial de Beauceville, il reçoit la Médaille de l’Assemblée nationale pour 35 ans de promotion de l’histoire locale et régionale de la Beauce.

Ses conférences, causeries et écrits historiques sont multiples et ont porté sur la Beauce dans son ensemble avec une prédilection sur l'histoire de Beauceville et de Saint-Georges.

Parmi les ouvrages phares, on retrouve Saint-François-de-Beauce - Je me souviens, publié en 1985 lors du 150e anniversaire de fondation de la paroisse; Beauceville, première ville en Beauce, sorti en 2004 pour le centenaire de la municipalité; et À l’ombre du clocher, une monographie sur la Paroisse Saint-Georges de 1835 à 1985.

« Il était un professeur très apprécié parce qu'il enseignait autrement. Par exemple, pour bien expliquer à ses élèves l'histoire de la construction de l'église de Beauceville, ils les amenait voir le bâtiment! », se rappelle avec émotion André Roy. « Adieu monsieur le professeur tant aimé. »

Il laisse dans le deuil sa conjointe et ses enfants.

EnBeauce.com tient à remercier Andrée Roy pour sa collaboration aux notes biographiques.