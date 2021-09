Une conférence sur la vivacité culturelle en région

Le 1er octobre, Artistes et Artisans de Beauce et la MRC Beauce Sartigan invitent les élus, gens d’affaires, artistes, travailleurs culturels et collaborateurs du milieu des arts à une conférence sur le thème : La vivacité culturelle en région, un levier économique important !

Le programme est composé d’une visite d’exposition, d’une prestation musicale, de réseautage, une conférence, une table ronde et une dégustation de produits locaux. Le but est de favoriser des échanges riches en discutant d’actions concrètes permettant d’affirmer l’identité culturelle de la région, de soutenir le développement culturel et de créer un rapprochement entre les artistes, les décideurs et les gens d’affaires.

Sébastien Barangé, vice-président, responsabilité sociale et développement durable chez CGI ainsi que cofondateur et président d’Adélard, agira à titre de conférencier. Reconnu pour son engagement actif dans la communauté, il a initié des projets innovants qui réunissent le monde des arts, de l’éducation et celui des affaires. Il y a 3 ans, il a cofondé Adélard, un organisme en art contemporain dont la mission est de rapprocher les artistes et les citoyens.

La conférence sera suivie d’une table ronde avec le conférencier et trois personnalités de la Beauce représentant les élus, le milieu des affaires et le milieu culturel. Cette table sera composée de Claude Provost, vice-président senior, culture et développement organisationnel du Groupe Canam et administrateur au Beauce Art, de Solange Thibodeau, conseillère municipale à Ville Saint-Georges et administratrice au Musée Marius-Barbeau, ainsi que de François Mathieu, artiste professionnel en arts visuels reconnu dans la région. La soirée sera animée par Hugo Nadeau, artiste originaire de Saint-Zacharie.