Un premier roman pour l'artiste Geneviève St-André

L’artiste et écrivaine Geneviève St-André a sorti son premier roman, Jack-La clé anglaise, le 7 octobre. Elle sera présente à la Librairie Sélect à Saint-Georges pour des séances de dédicace le 21 et 23 octobre.

L’artiste originaire de Saint-Benjamin est connue sur la scène des arts visuels. « J’écris depuis plusieurs années des textes et de courtes histoires pour le plaisir », de dire l’artiste, « et c’est maintenant que les étoiles d’alignent pour que ma corde littéraire résonne! C’est un moment vraiment spécial pour moi! »

Jack — la clé anglaise est une histoire qu’elle avait débutée en 2019, inspirée de son monde artistique. « Un jour, je m’étais inventé un personnage, un artiste très sensible, dont la routine casanière est tout à coup bouleversée par des événements inattendus, se succédant les uns après les autres. Plus le temps passait et plus ce personnage devenait réel pour moi. J’avais aussi, à la même période, suivi un atelier sur la médiation en art et la tangente que prennent beaucoup d’artistes de faire œuvre utile. En mélangeant tout cela, j’avais tout à coup fait naître en moi l’irrépressible désir d’écrire cette histoire. »

Geneviève St-André décrit son livre comme un « good-vibes book » mettant en valeur des thèmes comme l’amour, l’amitié, le pardon, les liens familiaux.

« Jack — la clé anglaise est un livre qui rappelle à tous autant la force que la fragilité des relations, peu importe le type de lien qui unit deux personnes. Et qu’il suffit parfois d’une seule rencontre pour faire face à son destin », ajoute l’autrice.

Une session de dédicace et un Salon du livre

Pour célébrer la parution de son roman, l’écrivaine de Saint-Benjamin sera sur place à la Librairie Sélect, à Saint-Georges, le jeudi 21 octobre (de 18 h à 21 h) et samedi 23 octobre (de 13 h à 17 h), pour une séance de dédicaces. Aussi, plus tard cet automne, Geneviève se rendra à Montréal pour le Salon du livre, qui aura lieu du 25 au 28 novembre 2021.