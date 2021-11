Nashville en Beauce présente Marc Hervieux

Cela fait deux ans que Nashville en Beauce n’a pas eu l’occasion de présenter de spectacles. L’organisation est très heureuse de pouvoir annoncer la préparation d’un événement organisé dans le cadre de Noël.

Pour se mettre dans l’ambiance des fêtes, le 4 décembre, Marc Hervieux présentera son spectacle « Nostalgia Noël » à l’église de Saint-Prosper.

« Le temps des fêtes est de toute évidence le moment de l’année où la nostalgie me frappe de plein fouet! Les souvenirs de Noël de mon enfance autant que ceux de ma vie d’aujourd’hui avec mes enfants, la famille et les amis. Ce spectacle à la saveur des chansons qui tournaient en boucle dans notre petit appartement du quartier Hochela-Maisonneuve de l’Est de Montréal et qui nous ont maintenant suivis jusqu’à notre maison des Laurentides, où je vis avec ma blonde et nos trois filles, est le reflet de ce que j’aime entendre à Noël. J’espère que vous l’aimerez autant que j’ai de plaisir à le chanter et à me rappeler tous ces magnifiques temps des fêtes depuis 52 ans… Des airs aux saveurs de nostalgie, des chansons de Noël populaires, des cantiques en souvenir de la messe de minuit et des chansons originales de Noël (que j’ai préparées pour mes filles), dans une formule très intime piano/voix pour se rappeler les fêtes au salon en famille », explique le chanteur.

Les billets au coût de 45 $ (taxes incluses) sont en vente dès maintenant sur nashvilleenbeauce.com, au dépanneur Marché Abénakis de St-Prosper, à la porte (selon la disponibilité) et par la poste.

Le passeport vaccinal est exigé et les mesures de la santé publique seront appliquées.