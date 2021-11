Des nouveautés pour le 6e Marché de Noël de Beauceville

Le 6e marché de Noël de la Chambre de Commerce de Beauceville se déroulera le 20 et 21 novembre. Cette année l’événement se déroule à la salle du Curé Morin situé au 101 Place de l’Église.

Les participants pourront rencontrer près de 30 exposants. Il sera possible d’acheter des produits venants d’artisans, des produits du terroir, des pâtisseries et bien plus encore.

Les organisateurs ont ajouté une nouveauté le samedi entre 11 h et 21 h. Il y aura le samedi festif où il y aura le Foodtruck Tacos Los Gugos, la Société Microbrasserie, le kiosque à breuvage de la CCB, de l’animation avec Michel Mathieu (11 h à 17 h) et une soirée musicale avec les chansonniers Fred Jacob (17 h à 21 h).