Small talk: une représentation théâtrale par des étudiants du Cégep

Les étudiants de deuxième année du programme d’Arts, lettres et communication, profil Création et médias, ont présenté la pièce de théâtre Small talk devant plus de 400 spectateurs la semaine passée.

Ils sont douze comédiens du Cégep Beauce-Appalaches à avoir pris part à cette pièce : Eliane Guenette, Allison Poulin, Mathis Boudreau, Stéphanie Faucher, Pierre-Yves Grondin, Laurence Drouin, Patrick Loignon, Léonie Marcoux, Lyanne Bergeron, Florence Bourret, Remi Jacques et Ariane Caouette. Pour plusieurs de ces étudiants-comédiens, il s’agissait d’une première présence sur scène.

« La prestation des étudiants a été excellente », a souligné Marie-Claude Bolduc, enseignante et metteuse en scène de la pièce. « Ils ont travaillé très fort sur cette production et le public leur a réservé un bel accueil. Cette année, avec toutes les contraintes avec lesquelles ils ont dû jongler, les comédiens ont fait preuve d’une persévérance hors du commun. Je suis très fière de tout ce qu’ils ont accompli. »

Cette pièce, écrite par Carole Fréchette, autrice québécoise de renom, raconte l’histoire de Justine, une jeune femme qui a beaucoup de difficulté à communiquer avec ses pairs. En parallèle, les spectateurs rencontrent Timothée, un jeune homme en quête identitaire. C’est une œuvre qui parle du vivre ensemble, de l’intimité et de l’Autre.

« Avec le support de notre enseignante, nous avons entièrement monté la pièce de théâtre. Ça nous a aidés à nous organiser et à travailler en équipe. Il y a une chimie qui s’est créée entre les comédiens et ça transparait dans notre jeu », de mentionner Pierre-Yves Grondin, étudiant-comédien.

La production de la pièce de théâtre a demandé beaucoup d’adaptation de la part des comédiens et une grande mobilisation de bénévoles les soirs de représentation.

« La mise en scène respectait les consignes sanitaires, ce qui a amené son lot de difficultés. Il a fallu être créatifs! De nombreuses personnes nous ont aussi donné un coup de main pour l’accueil des spectateurs », a terminé Marie-Claude Bolduc.