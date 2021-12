L’International de la sculpture sous la présidence d'honneur de Francis Pomerleau

Francis Pomerleau, chef exécutif, responsable notamment de la culture au sein de l’entreprise Pomerleau, agira à titre de président d’honneur de Beauce Art : L’International de la sculpture 2022.

L'annonce vient d'être faite aujourd'hui par voie de communiqué de presse.

Beauce Art revient avec sa soirée-bénéfice, — après une pause forcée en 2020 et 2021 en raison de la pandémie, laquelle vise à promouvoir et soutenir la cause des arts dans la région L’événement se tiendra le 25 mai prochain à 18 h au Centre des congrès Le Georgesville de Saint-Georges.

D'ailleurs, le président de Beauce Art, Paul Baillargeon, lance une invitation à toutes les entreprises de la région à participer à l’activité de financement de l’organisme. Celui-ci souhaite pouvoir remplir la salle à pleine capacité pour l’occasion. Précisons que les mesures sanitaires actuellement en vigueur limitent le nombre de convives à 225 personnes.

De plus amples détails sur l'organisation de la soirée seront diffusées au cours des prochaines semaines.