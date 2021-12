Le Festival Beauceron de l'Érable revient après deux ans d'absence

La dernière fois que la population a pu profiter des activités du Festival Beauceron de l’Érable remonte à 2019 pour la 30e année. Il revient donc grâce à un tout nouveau comité et un évènement revu. Les gens pourront venir se sucrer le bec du 18 au 20 mars.

L’ancien conseil d’administration avait pris la décision de faire une pause en 2020 dans le but de passer le flambeau à une nouvelle organisation. Le député de Beauce-Sud avait fait la demande que le festival se réinvente et c’est pourquoi le Conseil Économique de Beauce (CEB) a accepté de le faire.

Amélie Saint-Hilaire , présidente, propriétaire du restaurant Chez Gérard

, présidente, Francis Rancourt , administrateur, directeur général du Tour de Beauce

, administrateur, Marie-Chantal Bolduc , administratrice, propriétaire de Allons à la Cabane

, Andrew Doyon , administrateur, propriétaire de la boucherie Beauce Boeuf

, administrateur, Alain Trépanier , administrateur, consultant en gestion de production

, administrateur, Jérôme Gendreau , administrateur, consultant en communication

, administrateur, Samuel Pépin, administrateur, propriétaire de La Pralinière

Une nouvelle image

Le conseil d’administration a travaillé d’arrache-pied pour revoir complètement l’évènement, en créant entre autres une nouvelle image de marque qui reflète le renouveau insufflé au festival.

« Créée par un designer graphique beauceron, la nouvelle identité visuelle du Festival se caractérise par une facture graphique épurée aux couleurs rappelant celles de la feuille de l’érable, de sa sève et de l’or blond dont celle-ci prend ensuite la forme. Les pictogrammes composant le nouveau logo et leur disposition au sein de celui-ci rappellent quant à eux le caractère festif et rassembleur de l’événement, tout comme la nordicité indissociable de l’expérience du temps des sucres chez nous. » Conseil d’administration du Festival Beauceron de l’Érable

La programmation en préparation

Les activités se basent sur quatre grands volets : gourmand, sportif, familial et musical. D’ailleurs, Éric Doyon de Chaudière-Appalaches en spectacles s’est greffé au comité pour aider dans sa mise en œuvre.

Le dévoilement de la programmation complète se tiendra au début de l’année 2022. Le site web est également en construction et sera présenté par la même occasion.

Le conseil tente de relier les entreprises de la région pour qu’elles participent au rendez-vous. Pour le moment, la réponse est plutôt positive. La Ville de Saint-Georges supporte grandement la relance du festival.

L’évènement aura besoin de bénévoles et les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec l’organisation via la page Facebook de l’évènement ou par courriel à l’adresse : [email protected]