MRC Beauce-Sartigan: 280 000 $ investis pour la culture en trois ans

La MRC de Beauce-Sartigan vient de compléter la réalisation de la troisième Entente de développement culturel conclue avec le gouvernement du Québec pour les années 2018, 2019 et 2020 qui représente un investissement total de 280 000 $.

En effet, c'est la somme qui a été investi pour l’exécution du plan d’action associé à l’Entente, soit 74 734 $ du gouvernement du Québec, 52 968 $ de la MRC, 15 000 $ du Conseil économique de Beauce et 7 500 $ de Cogeco. Certains projets ont été accomplis par la MRC, alors que d’autres nécessitaient la collaboration de partenaires tels que des artistes, des organismes culturels, des municipalités et des entreprises qui ont aussi investi plus de 130 000 $.

Voici une liste des actions qui ont été réalisées :

- 38 projets patrimoniaux, artistiques ou culturels soutenus financièrement avec le programme du Fonds culturel et ayant permis la réalisation d’activités culturelles ponctuelles dans les municipalités du territoire;

- 14 œuvres d'art public réalisées par 13 artistes de la Beauce dans 12 municipalités, et ce, avec 24 partenariats (privés et municipaux);

- deux tournées d’animation culturelle dans les camps de jour de 10 municipalités. Au total, c’est plus de 1 000 enfants de 5 à 12 ans qui ont pu vivre 64 ateliers culturels en 2020 et 2021 avec six artistes pour explorer l'art numérique, le slam ou vivre des ateliers de dessin, de pâte à modeler ou de fabrication de signets et de bijoux;

- un inventaire sur le patrimoine bâti. Au total, 572 bâtiments construits avant 1950 et ayant un intérêt patrimonial ont été inventoriés dans les 16 municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan;

- huit capsules télévisuelles, réalisées en collaboration avec Nous TV, démontrent comment l’art et la culture rassemblent les gens et contribuent à la vitalité culturelle de la collectivité. Elles font entrevoir les réactions et les émotions des différents publics qui regardent, écoutent et apprécient la richesse et la diversité des disciplines artistiques;

- trois événements en mode réseautage, reconnaissance et conférence qui ont permis de rejoindre 200 participants dont des artistes et artisans, des bénévoles d’organismes culturels, des élus, des intervenants culturels, des citoyens et des acteurs des bibliothèques.

« La pandémie a été une occasion de nous faire prendre conscience de l’importance de la culture pour le bien-être des citoyens. Les subventions accordées aux promoteurs et aux acteurs culturels du territoire ont permis de réaliser des projets dynamiques et rassembleurs qui ont contribué à insuffler de la vitalité à notre communauté », a souligné Dany Quirion, préfet de la MRC.