Marjorie Bourque a joint l'équipe de Star Académie

Le Beauceronne Marjorie Bourque travaille depuis le début de l'année comme assistante de production pour l'émission télévisuelle Star Académie.

C'est du moins ce que la violoniste native de Saint-Georges a laissé savoir lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Le milieu culturel, et particulièrement celui de la musique de scène, est très affecté depuis le début de la pandémie et il n'y a toujours pas eu de reprise véritable et complète de la présentation de spectacles en bonne et due forme.

« Les factures continuaient de rentrer mais les revenus pas tant. Et je ne voulais surtout m'accrocher à la PCU. Une de mes connaissances m'a parlé de cette opportunité et j'ai sauté là-dessus », a-t-elle expliqué.

Même si elle ne compte aucune expérience dans le travail d'arrière-scène, son côté « organisationnel et gestionnaire », dit-elle, lui donne un bon coup de pouce pour répondre à la commande. « Mon Dieu qu'il y a de la job, de s'exclamer Marjorie au téléphone. C'est une grosse machine Star Académie! »

Cependant, à l'émission qui sera diffusée ce soir à 20 h sur le réseau TVA, elle ne sera pas en coulisses mais sur scène pendant le moment qu'elle accompagnera avec son violon les Académiciens pour un numéro. C'est le directeur musical, Antoine Gratton, qui lui a demandé d'y prendre part.

« Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué devant du VRAI monde ! » de s'écrier l'artiste.

Alors, syntonisez vos appareils télé ce soir pour voir comment Marjorie prendra plaisir à se produire en spectacle, même pour un court moment.