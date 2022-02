L'artiste FouKi en tête d'affiche du Solstice Festival

C’est dans une ambiance colorée et rythmée à l’Abbaye de Saint-Benoît-Labre, que le Solstice Festival a procédé hier soir au dévoilement de sa toute première programmation dont l’artiste FouKi fait la tête d’affiche.

Cet événement aura lieu du 10 au 12 juin, pendant lesquels quatre scènes accueilleront divers spectacles selon une dynamique multiculturelle à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

« Ce projet-là a été créé dans une belle vague de mobilisation qui pour moi est fascinante. Je n’ai pas eu l’occasion de voir ça très souvent », a indiqué Pamela Doyon, l'initiatrice du projet, avec beaucoup d’émotions. « C’est né d’un désir commun de retrouver le sens des relations de l’humain, tout simplement. L’humain dans toutes ces différences et sa diversité. »

Les spectacles de la scène principale

Sur la scène principale, des spectacles auront lieu tout au long du weekend selon des thématiques qui accompagneront chaque journée.

Ainsi, le vendredi 10 juin, ce sera une soirée hip-hop avec la tête d’affiche québécoise FouKi. Pour l’occasion, les festivalières et festivaliers seront invités à sortir leurs habits fluo pour illuminer le site. Il y aura également un la participation d’Odreii, une artiste originaire de Jamaïque qui a grandi à Montréal, et qui sera accompagnée de Naadi.

Le samedi 11 juin sera une journée latino avec les représentations de Akawii, originaire du Chili, Ramen Chicharron d’origine colombienne et le Méxicano-Canadien Boogàt.

Finalement, le dimanche 12 juin, le festival proposera une journée africaine futuriste. Le public est invité une fois de plus à se costumer et à se maquiller sous le thème futuriste. Un grand jam de percussions aura lieu en après-midi. Qui plus est, Afrikana Soul Sister se joindra à l’événement en soirée avant que celui-ci soit clôturé par Kizaba.

Une playlist festival devrait être disponible prochainement pour permettre aux festivalières et festivaliers de se familiariser avec les artistes présents.

Activités hautes en couleur

Tout au long de la fin de semaine, différentes activités prendront place un peu partout sur le site.

Sur la scène secondaire, le WorldWide Soundsystem se produira avec des chanteuses et chanteurs de différentes nationalités aux rythmes des thématiques du festival.

Le chapiteau des découvertes Canam, quant à lui, sera l’hôte de plusieurs spectacles de

types découvertes tant au niveau culturel que musical avec des artistes issus de différentes communautés. On y retrouvera notamment un spectacle de flamenco ainsi que des sons aux sonorités maghrébines.

En ce qui concerne l’espace famille Desjardins, il sera aménagé avec des jeux, des animations, des spectacles ainsi qu’un espace allaitement et plus encore pour les enfants et leurs parents.

Pour finir, des «After-Shaker» auront lieu après les heures d’ouverture du festival. Les spectacles présentés seront en cohérence avec la thématique de la journée en cours. Ces fins de soirées auront lieu uniquement le vendredi ainsi que le samedi soir. Notons que seulement 200 billets seront disponibles et qu’il sera impossible de s’en procurer à la porte.

Billetterie

Les laissez-passer sont disponibles en prévente depuis 10h ce matin et jusqu’au 4 mars, minuit sur la nouvelle plateforme de vente de billets des Amants de la Scène : www.jachètemonbillet.com.

Pendant la prévente, il sera possible de se procurer les passeports weekend au coût de 38$ + taxes et frais de service. Pour le moment, seulement 1 000 billets sont disponibles.

Il existe également des forfaits pour les entreprises. Il s’agit simplement d’en faire la demande sur le site web de l’événement.

Tous les détails du Solstice Festival sont disponibles sur lesolsticefestival.com.