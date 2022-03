Travail et temps: le nouvel essai de René Bolduc

Le 36e Salon des Artistes et Artisans de Beauce se tiendra les 18, 19 et 20 novembre 2022 au 3e et au 4e étage du Centre Culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges. Cet événement, qui n'avait pas pu avoir lieu depuis 2020, accueillera une sélection d’artistes et d’artisans qui auront fait preuve de minutie, de singularité et d’audace dans la présentation de leur dossier.