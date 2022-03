Dévoilement du thème et des artistes du 8e Symposium de Beauce Art

Les 10 artistes participants au 8e symposium de Beauce Art : L’international de la sculpture devront travailler sur le thème « Vers le ciel et faire rêver » pour ce retour en présentiel.

L’événement aura lieu du 22 mai au 12 juin prochain en face du Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges et accueillera de nouveaux des sculpteurs provenant des quatre coins de la planète.

Rappelons que l’édition 2020 avait été annulée et qu’en 2021, le Symposium s'était déroulé à distance étant données les circonstances exceptionnelles entourant la pandémie. Chaque sculpteur avait réalisé son œuvre dans son atelier.

Cette fois, en 2022, ceux-ci pourront à nouveau créer et échanger avec les citoyens.

Voici donc la liste des artistes qui participeront au Symposium international de la sculpture de Saint-Georges de 2022 :

- Yann Farley (Sainte-Justine, Québec)

- Gilles Pedneault (Saint-Côme-Linière, Québec)

- Laurence Petit (Montréal, Québec)

- Shuengit Chow (France)

- Luka Radojevic (Monténégro)

- Li Zhao (Chine)

- Emmanuel De Decker (Belgique)

- Elena Saracino (Italie)

- Ferhat Özgur Görel (Turquie)

- Rachid Bakhouz (Maroc)

« Nous recevons de plus en plus de dossiers lors de nos appels de candidatures. C’est une excellente nouvelle qui signifie que notre projet emballe les artistes et que notre événement rayonne. Je suis convaincu que l’édition 2022 du symposium en mettra plein la vue aux Beaucerons et attirera de nombreux visiteurs dans notre région cet été », conclut le président du conseil d’administration de Beauce Art, Paul Baillargeon.

Soulignons que lorsque les œuvres seront complétées, elles seront érigées le long du mur de soutènement aux abords de la rivière Chaudière et de la piste cyclable, pour faire suite au parcours amorcé en 2021.