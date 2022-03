Ben Claveau lance son nouvel album le 15 avril

Voir la galerie de photos

L'auteur-compositeur-interprète natif de Saint-Georges, Ben Claveau, lancera le 15 avril son deuxième opus en carrière intitulé La route est longue jusqu'au top.

« C'est un album du quotidien, bien terre-à-terre, avec un peu de cynisme et plein de touches d'humour », a-t-il confié lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Ben Claveau chante sur ces neuf titres les imperfections de la vie et les difficultés que l'on peut y rencontrer, en mariant le country et le folk. Un rappel de ses influences musicales et parolières que sont Hank Williams, Johnny Cash, Cayouche, Richard Desjardins, Plume Latraverse ou même Pépé et sa guitare! qui collabore sur cet album. « Des artistes qui font des chansons qui parlent au monde. »

Sur La route est longue jusqu'au top, le musicien a su s'entourer de comparses hors pair, tels qu'Olivier Beaulieu à la batterie, Guillaume Méthot à la guitare, Dimitri Lebel-Alexandre au pedal steel, Frédérick Desroches au piano, Francis Boudreau au banjo et au dobro et Philippe Proulx (Pépé et sa guitare) aux harmonies vocales. En plus d'avoir écrit, composé et réalisé l'album, Ben Claveau a aussi mis son grain de sel à la basse, aux guitares, au banjo, à l'harmonica et aux percussions.

La route est longue jusqu'au top sera disponible sur les différentes plateformes numériques à compter du 15 avril. L'artiste sera aussi de passage à Montréal lors d'un plateau double avec The Johans au Verre Bouteille le 19 avril prochain.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Ben Claveau, incluant le vidéoclip de la chanson « La route est longue. »