Appel photo : le Temps des sucres en Beauce

Durant tout le mois d’avril, la Salle Desjardins de la Bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville accueille l’exposition de l’artiste Diane Pomerleau. Les tableaux de la peintre de renommée internationale reflètent des idées, des expériences, des ressenties au moyen de signes, de symboles parfois universels, glanés au cours de ses rencontres ici et à l’étranger. Représentation et abstraction se côtoient dans ses tableaux, relèvent, réinventent et célèbrent la diversité des cultures. La musique et l’écriture poétique font aussi partie de son univers, elles transparaissent dans ses réalisations.