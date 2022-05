Une oeuvre de l'artiste Aurélien Biet choisie comme présent du prix Norbert-Rodrigue

Une œuvre de l’artiste de Saint-Odilon-de-Cranbourne, Aurélien Biet, a été choisie pour être remise à l’un des lauréats du prix Norbert-Rodrigue attribué par le Réseau québécois en développement social (RQDS).

Ce prix reconnaît l’apport exceptionnel d’un citoyen, d’un organisme, d’un regroupement ou d’une entreprise au développement social du Québec.

Trois artistes, de régions différentes, ont été sélectionnés lors de l’appel d’offres du RQDS. M. Biet représente Chaudière-Appalaches où plusieurs candidatures avaient été soumises.

Ce dernier est un artiste d’origine française, mais est installé au Québec depuis plus de 15 ans, plus précisément à Saint-Odilon-de-Cranbourne. Ses créations s’inspirent de la nature en utilisant des matériaux récupérés ou d’éléments trouvés dans ce milieu. Sa sculpture sera la représentation d’un arbre comme symbole fort et structurant de la société.

La période de mise en candidature des lauréats du prix Norbert-Rodrigue 2022 est ouverte du 4 avril au 18 mai 2022. L’information pour proposer une candidature se trouve sur le site web du RQDS (rqds.org/prix-norbert-rodrigue).

Les lauréats de l’édition 2022 dans les trois catégories seront récipiendaires des œuvres originales des trois artistes choisis cette année, lors du colloque automnal du RQDS en octobre.