Lancement des expositions estivales à Saint-Georges

Le 19 mai à 18h, au centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges, la population est invitée au lancement des différentes expositions pour la saison estivale.

Sous la thématique « Bois-Papier-Ciseaux », un total de sept séries d'oeuvres seront à l'affiche jusqu'au 21 août. Voici la programmation :

20 ans d'images, 20 ans d'évolution

Club de Photographie Chaudière-Appalaches

Voici déjà 20 ans que le Club de Photographie Chaudière-Appalaches existe. Vingt ans d'apprentissage, de pratique et de partage. Nous vous proposons donc de vivre des émotions à travers l'œil du photographe.

La nature

Diane Couture – Québec

Elle est fascinée par la nature, son silence et son recueillement, d’où part son élan créatif. Ses espaces blancs intemporels, ses couleurs translucides, sa touche graphique pixélisée définissent son style bien personnel.

L’arche de Noé

Musée des cultures du monde

Un petit groupe d’humains et d’animaux sauvés d’un grand déluge par Dieu... Ce mythe raconté par différentes traditions religieuses et culturelles a marqué l’imaginaire de plusieurs. Revivez ce récit légendaire en suivant la piste des personnages et des animaux confectionnés par Claude Lafortune, virtuose de la sculpture de papier.

Tacher du bois

Alain Lapierre – Saint-Benoît-Labre

Au tout début du confinement, il était déterminé à mettre la peinture de côté pour se concentrer sur l’art sonore et l’écriture. C’est alors que des amis lui ont offert des gallons de peinture et son frère, des planches de bois.

Plus grand que nature

Sandra Veillette – Ogden

La nature me parle... Venez voir ce qu'elle me dit!

Territoires manipulés

Jean-François Roy – Montréal

L’artiste jette un regard original sur l’origami afin de mettre en évidence toute la poésie, la beauté et la complexité qui en émanent.

Ses sculptures, qui magnifient la spatialité des plis, présentent une richesse

matérielle distinctive. L’ondulation induite par le pliage introduit une rythmique unique, qui à son tour procure une variation lumineuse pleine de nuances.

Bois, Papier, Ciseaux

Collectif Artistes et Artisans de Beauce

Qu’elle fasse référence au collage, aux outils ou à un alliage improbable, la rencontre de ces trois éléments laisse place à une multitude de possibilités. Les artistes du collectif AAB se sont prêtés au jeu de réfléchir à cette rencontre et vous présentent une appropriation singulière de cette thématique.

Les heures d'ouverture sont du lundi au mercredi, midi à 18h, jeudi et vendredi, 10h à 18h et samedi, 10h à 17h.

Pour accompagner ce lancement, de jeunes musiciens beaucerons ayant participé au festival Clermont-Pépin feront la musique d’ambiance.