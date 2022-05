Les Etchemins lance sa saison touristique

Hier soir, au Village Beauceron de Saint-Prosper, avait lieu le lancement de la saison touristique 2022 de Tourisme Etchemins. Après 2 ans sans rassemblement, 45 intervenants du milieu touristique se sont réunis pour un 5 à 7 où la campagne annuelle de promotion de la région des Etchemins a été dévoilée.

Plusieurs initiatives pour mettre de l’avant la diversité et la qualité de l’expérience touristique à vivre dans Les Etchemins seront lancées au cours des prochaines semaines, visant la clientèle de Chaudière-Appalaches et de Québec principalement. Un plan marketing associé à un budget promotionnel bonifié a été prévu pour la relance touristique de 2022.

« La campagne promotionnelle invite les visiteurs à venir vivre leurs petits et grands moments dans Les Etchemins cet été. Qu’il s’agisse d’un simple pique-nique au milieu d’un magnifique jardin de sculptures ou encore d’une semaine complète de vacances bien remplie, on a de tout pour vivre des escapades mémorables dans notre région. Avec le prix de l’essence qui monte en flèche, les touristes ont tout intérêt à venir dans notre région, où ils pourront profiter de la proximité avec la nature, des services et d’attraits touristiques pour tous les goûts! », mentionne Élisa Leblond-Fortin, agente aux communications, marketing et tourisme.

Étant donné l’ajout de nouvelles entreprises touristiques partout sur le territoire, plusieurs des outils d’information des Etchemins ont été revampés : les trois relais d’information touristique, situés à la Halte routière de Saint-Magloire, au Village Beauceron de Saint-Prosper et au Métro de Lac-Etchemin subiront une mise à jour, tout comme les mini-relais situés au Mont-Orignal, à l’Éco-Parc et au Camp forestier de Saint-Luc. Le site web de www.tourismeetchemins.qc.ca a également subi une refonte afin de s’adapter aux nouvelles tendances.

La carte touristique a été remodelée : descriptions des attraits, des suggestions colorées et plusieurs nouvelles entreprises touristiques ont bonifié ses pages. Imprimée à 10 000 copies, elle sera disponible en juin dans les dépanneurs, les entreprises touristiques de la région, dans les relais et dans les bureaux d’information touristique de Chaudière-Appalaches.

« Au total, avec le budget de promotion collaboratif de Bellechasse-Etchemins provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), le budget de Tourisme Etchemins qui a été bonifié puisque certaines sommes n’avaient pas été dépensées en 2020, on parle de plus de 100 000 $ d’investis en promotion de la région par la MRC des Etchemins en 2022. », souligne Monsieur Camil Turmel, préfet de la MRC des Etchemins et maire de Lac-Etchemin.