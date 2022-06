France Quirion met de la beauté dans le quotidien

Voir la galerie de photos

France Quirion nous a accueillie pour une entrevue vidéo sur la terre de son grand-père, à Saint-Benoit-Labre, qu'elle a racheté en 1990, comme elle le lui avait promis quand elle était encore une enfant.

Depuis les 30 dernières années, elle et son mari ont rénové la maison, la grange et une petite dépendance. Cette dernière était l'établi de « grand-papa » avant de devenir finalement la boutique et le café de sa petite fille, France.

Une grande résidence pour France qui vit désormais seule avec son mari. Mais ça prend bien tout ça quand on a plusieurs petits enfants à distraire et de nombreux talents à exploiter. En effet, cette femme fait de la couture, du design, de la peinture, de la photographie, elle donne aussi des cours en ligne et en anglais de peinture décorative et elle a décidé d'ouvrir prochainement un petit café les dimanches.

Elle allie tous les arts qui la passionnent pour « mettre de la beauté dans le quotidien ».

Visionnez l'entrevue complète avec France Quirion, propriétaire de Lin Quotidien, pour découvrir l'ensemble de son art.