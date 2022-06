La ligue d'improvisation de Beauce est prête pour la saison

Le camp d'entrainement et la sélection de la Libre, la ligue d'improvisation de Beauce et des régions environnantes, ont eu lieu hier soir dans la salle de la Cabane à swing sur la 1re avenue à Saint-Georges.

Près de 30 personnes ont participé à l'activité, un nombre record pour l'équipe. « On est agréablement surpris par le nombre de participants, c'est le double de d'habitude », a confié Olivier Turcotte qui avait repris le flambeau de la Libre il y a de nombreuses années.

D'abord, chacune des personnes proposées à titre de capitaine a dû faire un court discours de présentation, puis tout le monde a voté. Ainsi, cette année il y a trois équipes de six joueurs dont les capitaines sont Olivier Turcotte, Émilie Poulin et Jeremy Bernard.

Par la suite, chacun d'eux a proposé un atelier afin de découvrir les compétences de tous les nouveaux joueurs.

Un premier exercice consistait à improviser chacun son tour sur un banc dans un parc. Ensuite, Olivier Turcotte avait choisi un exercice de caucus. Pour finir, tous les joueurs sont passés par binôme en réalisant une improvisation de 45 secondes.

Étant donné qu'il y avait trop de participants, tous n'ont pas pu être dans une équipe. Cependant, si ce n'est pas le cas, ils ont été invités à rester proches et investis dans la ligue. Il est possible d'être animateur, DJ, ou de rester regarder et d'apprendre pour la prochaine sélection.

Alors la Libre sera de retour sur les planches les mardis soir à 19 h 30 dans le local de la Cabane à swing, situé sur la 1re avenue à Saint-Georges, du 28 juin au 30 août prochain.

« Maintenant notre prochaine étape ce serait de devenir un vrai organisme à but non lucratif, avec un conseil d'administration. On ne peut plus juste faire ça sur coin de la table », a confié Olivier Turcotte.