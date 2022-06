Des soirées musicales cet été au Musée Marius-Barbeau

Des soirées musicales sont organisées au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph cet été.

Le groupe Trio de Gamme composé de Pierre Cloutier à la clarinette et au saxophone alto, de David Boutin au piano et de Gontran Lachance à la basse et contrebasse, sera présent au Musée Marius-Barbeau dans une ambiance baroque pour un 5 à 7 jazz, le jeudi 23 juin (17 h à 19 h).



Le Dj et compositeur Frédéric Carrier de Saint-Georges a signé plusieurs titres avec des maisons de disques internationales comme Hardwell. Il sera au Musée Marius-Barbeau pour un live de 4 heures, de 19h à 23h le vendredi 22 juillet.



L'ensemble TERRA NOVA s’emploie depuis 2006 à redécouvrir et faire connaître le fascinant répertoire musical de l’Amérique française : la musique populaire des explorateurs et colons venus s’établir en Nouvelle-France, les airs des cours royales de France apportés dans la vallée du Saint-Laurent et la musique des Premières Nations. Leur spectacle aura lieu le jeudi 25 août à 19h30 à la lueur des bougies.



Entrée libre avec contribution volontaire pour tous les concerts.