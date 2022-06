Appel photo : la fleuraison en folie!

Aujourd'hui et demain les Beaucerons pourront profiter de plusieurs activités. Si vous n’avez pas encore de plan pour le week-end, voici quelques suggestions d’activités à ne pas manquer. Samedi 18 juin Défi Beauceron Venez encourager les coureurs. Les distances proposées sont le 2 km enfant, le 5 km course et/ou marche, le 10 km et le ...