Où fêter la Saint-Jean en Beauce ?

Comme chaque année depuis 1834, le 24 juin est une journée de célébration pour la Fête nationale du Québec.

EnBeauce.com vous propose un aperçu d'activités organisées en Beauce aujourd'hui pour l'occasion.

SAINT-GEORGES

Espace Carpe Diem

De 10 h à 16 h : Fête familiale avec animations, ateliers bricolages, maquillages, sculpteurs sur ballons, etc.

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE

Halte Desjardins

De 12 h à 17 h : chansonnier (13 h à 16 h), jeux gonflables, maquillage, atelier de bulles de savons géantes, discours patriotique/hommage, danse avec l'école de danse Dan-zaa (15 h 30).

LAC-MÉGANTIC

Parc des Vétérans

16 h : Ouverture du site et des jeux gonflables

16h à 19 h : Pique-nique familial, ambiance québécoise et latine

16 h 30 : Discours patriotique et levée du drapeau

19 h 30 à 22 h : Célébration avec le groupe Requin Papillon

22 h : Ambiance 100% Québec

Minuit à 1 h : «Last Call» et fermeture du site.

SAINT-VICTOR

Surface multisport (terrain de balle)

De 13h 30 à 16 h : Jeux gonflables, jeux de poche et de washer. Possibilité de participer à au Chef d’œuvre collectif.

13 h 30 : Musique et animation avec Michel Mathieu.

14 h 30 : Mot du maire et hommage au drapeau.

SAINT-MARTIN

Complexe sportif de Matra

9 h : Reprise du tournoi de balle donnée

13 h : Kermesse familiale avec un magicien

17 h à 19 h : Festivité en musique

19 h : Gala de lutte avec NSPW