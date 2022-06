Protection du patrimoine bâti: 500 000 $ pour trois églises de Beauce-Nord

Trois églises de la Beauce bénéficieront de montants du gouvernement du Québec pour des projets de restauration et de requalification.

C'est la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, qui en a fait l'annonce aujourd'hui en conférence de presse à l'église de Saint-Joseph-de-Beauce, dans le cadre d'un dévoilement national de 23,95 M$ pour 103 projets de restauration et de requalification de bâtiments patrimoniaux culturels à caractère religieux au Québec.

Le tout s'est déroulé en compagnie notamment du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, et de la présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec, Caroline Tanguay.

C'est l'église de Saint-Joseph qui obtient la somme la plus importante, soit 400 000$, pour procéder à la restauration de sa fenestration. Un autre montant de 59 500 $ servira à la restauration des finis intérieurs de l'église de Saint-Frédéric qui ont été endommagés en raison d'infiltration d'eau.

Par ailleurs, une étude sur l'avenir de la chapelle Saint-Anne, à Sainte-Marie-de-Beauce, sera menée au coût de 33 000 $.

« On se trouve aujourd'hui dans un lieu qui témoigne du legs des générations qui ont contribué à bâtir ce patrimoine en général, des générations qui ont aussi bâti notre culture et notre identité », a déclaré la ministre Roy.

« En Beauce, notre patrimoine, notre culture, notre histoire et nos paysages sont reconnus pour ce qu'ils sont: des éléments essentiels d'identité, de qualité de vie et de beauté dans nos villes et nos villages. On investit dans le patrimoine bâti pour le protéger et le rendre plus beau. On investit aussi pour le tourisme et le développement économique », a indiqué de son côté le député Provençal.

« Ce appui, c'est très important pour nous et très apprécié », a signifié le maire de Saint-Joseph-de-Beauce, Serge Vachon, qui était présent lors de l'annonce.