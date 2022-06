Le Super Beach Party de Saint-Ludger de retour en juillet

Pour célébrer le début des vacances estivales, les gens sont invités à venir profiter du 26e Super Beach Party du club Optimiste de Saint-Ludger le 22 juillet.

L’évènement se déroulera sur le terrain de l’OTJ.

Il s’agit d’une soirée en musique, une occasion idéale pour se réunir et voir des groupes de musique.

Dès 18 h 30, on débutera sur la scène extérieure du bâtiment de l’OTJ avec des groupes de musique locaux. De plus, ceux et celles qui voudront souper sur le terrain en famille ou entre amis, il y aura la cantine sur place.

À compter de 20 h 45, sous un grand chapiteau aménagé pour l’occasion, le groupe This Side Up, occupera la scène. Ce groupe qui sillonne le Québec, possédant un répertoire de chansons très variées, qui saura plaire aux amateurs de musique des années 70 à aujourd’hui.

Par la suite, viendra sur scène, le groupe « Undercover Legends of Rock ». Un spectacle qui réunit tous les grands succès rock de vos artistes préférés. Ils joueront des succès incontournables du Pop/Rock.

Les billets (15 $/personne en prévente jusqu’au 20 juillet et de 20 $ sur place, le soir même à l’entrée) sont en vente au Dépanneur MegSy et Garage Dupuis & Frères de Saint-Ludger, au Dépanneur C. Lessard de Saint-Gédéon-de-Beauce, chez Accomodation chez Rose de Saint-Martin, ainsi qu’auprès des membres du Club Optimiste de Saint-Ludger.

Comme par les années passées, un service de raccompagnement est organisé en auto ou avec autobus. Tous les détails sur leur site Facebook du Club Optimiste de Saint-Ludger.