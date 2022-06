Le Festival Beauce Rock se met en branle demain

Le deuxième Festival Beauce Rock prendra son envol à compter de demain soir, 30 juin, pour se poursuivre jusqu'au samedi 2 juillet.

Il aura lieu sur le chemin de la Grande ligne, à la frontière de Beauceville et de Saint-Odilon-de-Cranbourne.

La programmation musicale présente une quinzaine de prestations sur les trois jours du festival: Groovy Aardvark, Mononc’ Serge, AlcoholicA (Hommage à Metallica), Les Pistolets Roses, La Machine à Scorer (Hommage à Bob Bissonnette), Irish Moutarde, In the Name of Rage (Hommage à Rage Against The Machine), Cheese Band, Banger’s Club, No Cans Unexxxeptable, Steph St-Pierre, Luc et MarieJo, Pierre-Luc Dumaresq et GrassHoppers.

Pour la soirée de jeudi, l’entrée sera gratuite pour tous. À noter aussi que les enfants de 11 ans et moins seront admis gratuitement tout au long du festival.

Cette année, les organisateurs offrent aux festivaliers de camper directement sur place (10$ par personne) pour tout le week-end.

Les billets sont disponibles sur le site web (www.BeauceRock.com) pour toute la durée de l'événement. Il sera possible d’acheter des billets journaliers pour vendredi ou samedi. À noter que pour l'achat sur le site même, les transactions ne se feront qu'en argent comptant. Les détails de la programmation, des horaires, des billets ou des modalités de camping se retrouvent sur le site web et la page Facebook du festival.