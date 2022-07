Une nouvelle exposition extérieure à Saint-Joseph-de-Beauce

Dans le cadre de son partenariat avec la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, Artistes et Artisans de Beauce est fier d’annoncer, juste à point pour la période estivale, une deuxième exposition extérieure avec Ensemble pour l’art d’ici!

L’exposition, qui sera en place jusqu’au 8 décembre prochain, a pris place le 8 juillet au tout nouveau parc La Vallée de la Chaudière (situé près du 65 rue des Récollets à Saint-Joseph) et sera déplacée à l’arrivée des temps plus froids de l’automne dans un lieu qui reste à déterminer.

Rando et Pastels, une exposition de l’artiste pastelliste Guylaine Jacques, présente un corpus d'œuvres douces et colorées sous une thématique de jardins. Ces œuvres nous proposent des lieux réels ou imaginaires qui expriment toute l’intériorité de l’artiste face à cette nature plus grande que soi. Les thèmes des racines et de la nature font partie intégrante de la production de Mme Jacques, et ce, depuis les débuts de sa carrière artistique.

La sensibilité du pastel et le contact tactile qu’il privilégie avec l'œuvre en fait son médium de prédilection. « Emprunter le parcours du parc La Vallée de la Chaudière est une expérience unique pour apprécier les beautés de la nature célébrées par les pastels de l’artiste », exprime Mme Julie Roy, coordonnatrice du projet Ensemble pour l’art d’ici.

En tout temps, il est possible pour les organismes ou entreprises intéressées de participer au projet Ensemble pour l’art d’ici de s’inscrire autant au volet intérieur qu’extérieur.