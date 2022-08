Quoi faire dans la région les 6 et 7 août?

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de la présente fin de semaine.

Samedi 6 août

Vente de garage de la résidence l'Oiseau Bleu

Passez par la porte de garage (40C) au bout de l'Oiseau bleu sur la 10e avenue. (Argent comptant seulement ) Beau temps ou mauvais temps, c'est à l'intérieur.

Où: Résidence L'Oiseau Bleu Saint-Georges

Quand: 9h à 15h

Nashville en Beauce

Musique et danse country, jeux gonflables et spectacle de Boogie Wonder Band.

Où: Saint-Prosper

Quand: 9h30 à 20h

Opération canettes du TDJ de Scott

Le TDJ ramasse les canettes consignables tous formats, les bouteilles de plastique 1L et 2L et les bouteilles de vitre.

Où: Surface de DEK, 34, 6e rue, Scott

Quand: 10h à 15h

Dimanche 7 août

Nashville en Beauce

Brunch organisé par les Chevaliers de Colomb, messe country-gospel, parade des chevaux et chars allégoriques, gala amateur de musique et danse country

Où: Saint-Prosper

Quand: 8h à 17h30

Expo d'auto V8 Antique de Ste-Marie

Exposition de voitures anciennes, cantine sur place et prix de présence pour les exposants.

Où: Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie

Quand: Dès 9h

Marché mobile Beauce-Sartigan

Venez acheter vos produits locaux directement du producteur.

Où: Complexe sportif Matra, Saint-Martin

Quand: De 9h à 12h

Messe country de Saint-Simon-les-Mines

Des chants et de la musique country débuteront à 8h45. La messe sera célébrée à 9h. Un goûter sera servi après la messe. En cas de pluie, la messe aura lieu à l'église.

Où: Sous le gazebo

Quand: 8h45