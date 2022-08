Dernière fin de semaine pour Nashville en Beauce

La 13e année de Nashville en Beauce de Saint-Prosper se termine cette fin de semaine après huit jours d’activités et de spectacles.

Aujourd’hui, de 13 h à 17 h 30, les amateurs ou néophytes de la danse country pourront bouger avec Sylvie Roy comme professeur sous le chapiteau Desjardins. La place des jeux gonflables est ouverte jusqu’à 19 h.

Ce soir, à 20 h, Roch Voisine sera sur scène avec son spectacle Americana. Il sera précédé par Gilles Larivière et ses musiciens. Pour ceux désirant profiter de musique gratuitement, il y a à la même heure l’activité musique et danse avec Xception.

Samedi

Ce samedi est une journée bien remplie et il y a des activités pour tous les goûts. Dès 9 h 30, il y a des randonnées en selle et voiture. Le départ se fait à partir de la 40e Rue. De 13 h à 1 h du matin, Sylvie Roy et ses professeurs invités invitent les gens à venir danser pendant 12 h.

La place des jeux gonflables sera ouverte de 13 h à 19 h. Francine et Raymond ont organisé de la danse en ligne pour la Journée FADOQ à 13 h. Les amuseurs publics en échasses Les Gratte-Ciel se promèneront sur le site de 13 h 30 à 16 h 30.

Finalement, le groupe Boogie Wonder Band présentera son spectacle 25e anniversaire. Tout juste avant, la disco-mobile Michel Mathieu échauffera la foule.

Dimanche

La dernière journée est spécialement dédiée aux familles avec le brunch organisé par les Chevaliers de Colomb de 8 h à 12 h. À 9 h 30, la messe country-gospel sera célébrée à l’église de Nashville.

La parade des cheveux et chars allégoriques partira à 12 h 30. Vous pouvez voir le trajet en cliquant ici.

La gala amateur de chant et musique se déroule à 13 h. À cette même heure, les enfants peuvent se faire maquiller, se promener en calèche et profiter des jeux gonflables.

De 13 h 30 à 17 h 30, il y aura de la musique et de la place pour danser sur le son de Walking the Country.

L’amuseuse de rue, Élodie Sanna offrira à 14 h une prestation de roue allemande et de hula hoop.

Pour clôturer le festival, Sylvie Roy fera bouger les gens dès 17 h 30.