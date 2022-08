Deux Beauceronnes dans l'équipe championne du monde en danse hip hop

Les Beauceronnes Ann-Felix Lagueux et Alyssa Doyon font partie de l'équipe canadienne DM Nation qui a remporté en fin de semaine la médaille d'or dans le cadre des World Hip-hop dance championships, tenues à Phoenix en Arizona.

Le Canada a grimpé sur la première marche du podium, dans la division Hip Hop Mega Crew, devant les États-Unis et la France. Dans cette finale, on retrouvait également des troupes de la Corée et de la Thaïlande.

Ann-Felix Lagueux est élève en sport-études volley-ball à l'École Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce alors qu'Alyssa Doyon est une ancienne élève du même établissement en sport-études cheerleading.