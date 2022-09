Découvrez le Festival Bernard pour le 65e anniversaire d'Au bon marché Bernard

Le 13 septembre, le Club de Photographie Chaudière Appalaches débutera sa 21e saison d’activités. Les rencontres mensuelles reprennent en présentiel au CIMIC, au local 149 à 19 h. C’est un organisme sans but lucratif qui regroupe plus de 80 amateurs de photographie de la Beauce et d’ailleurs, débutants ou plus expérimentés, dans le but de ...