Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 20 août

Compétition équestre - Fred & Jany

Une compétition équestre organisée par l'Association Régionale Équestre Western Chaudière-Appalaches. Il y aura des courses de baril, du tour de ring, du slalom, du relais et un Grand Prix 4D. Il y a aura une cantine sur place.

Où: sur le terrain des Festivités Western de Saint-Victor (130, rue du Parc)

Quand: à partir de 9 h

Festivités du 125e de Saint-Benjamin

Fête familiale avec des activités pour les enfants en après-midi (jeux gonflables, kermesses, etc.), suivi d'une soirée en musique dès 17 h et de feux d'artifice à 22 h. Un casse-croûte sera disponible à l'OTJ. Il y aura également les portes ouvertes du service de sécurité incendie entre 13 h et 16 h.

Où: à l'OTJ et la à caserne de pompiers de Saint-Benjamin

Quand: à partir de 13 h

Marché à Saint-Georges

Chaque samedi matin de la période estivale, les cultivateurs locaux viennent vendre leurs produits.

Où: au Grand marché sur la 1re avenue à Saint-Georges

Quand: de 9 h à 13 h

Dimanche 21 août

Compétition équestre - Fred & Jany

Une compétition équestre organisée par l'Association Régionale Équestre Western Chaudière-Appalaches. Au programme, des courses de baril, du slalom, des relais et du Dash 2D. Il y a aura une cantine sur place.

Où: sur le terrain des Festivités Western de Saint-Victor (130, rue du Parc)

Quand: à partir de 9 h

Festivités du 125e de Saint-Benjamin

La journée commencera avec la Messe du 125e, suivi d'un déjeuner pour tous et d'une loterie, pour finir avec de la danse country avec Fred et Délima de 13 h à 16 h.

Où: Saint-Benjamin

Quand: à partir de 9 h

Pique-nique interculturel

Rassemblement convivial ayant comme objectif premier de faire découvrir des saveurs de partout à travers le monde aux gens sur place, l’événement permettra aussi aux participants de s’adonner à différentes activités libres pendant la journée.

Où: à la terrasse du parc des Sept Chutes à Saint-Georges

Quand: de 11 h à 16 h

Notons qu'en cas de pluie, le repas sera remis au samedi 10 septembre 2022.

Dimanches musicaux

L'autrice-compositrice-interprète Héra Ménard présente les versions acoustiques des dix chansons de son plus récent album, Fleurs, sorti l'automne dernier.

Où: Église Saint-Paul de Cumberland Mills de Saint-Simon-les-Mines

Quand: 11 h

Les billets sont disponibles sur le site Internet de l’église Saint-Paul de Cumberland Mills (www.visitecumberland.com/dimanches-musicaux).