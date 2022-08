Dernière journée pour participer au Festival de l'épi à Scott

Après un an et demi de travail, la Beauceronne Chloé Doyon sort enfin son premier album: «11 h 11». « Je suis calme et heureuse parce que ça fait quand même un moment que les chansons sont finies. J’ai hâte de le faire découvrir aux gens et de faire des spectacles avec mes propres chansons », a confié l’artiste. Elle aimerait également faire une ...