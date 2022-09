La polyvalente des Abénaquis fête ses 50 ans

La polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper célèbrera ses 50 ans d’existence le samedi 8 octobre prochain en présence du groupe Ouellet & Co des années 1972 à aujourd’hui.

Un événement non pas anodin pour ce groupe musical puisque ses membres sont tous passés par cet établissement.

Germain Ouellet était lui-même présent à l’ouverture de la Polyvalente en 1972. Il faisait partie de la cohorte de 5e secondaire.

« Moi-même ayant toujours eu un intérêt pour la musique, j’avais déjà mon groupe de musique et on jouait dans les différents bars de la région. À l’occasion on jouait aussi pour des après-midi dansant à l’école. Donc j’ai été assez actif au tout début », a raconté Germain, en entrevue avec EnBeauce.com.

Parti seulement quelques années pour aller à l’école de musique, Germain Ouellet a toujours vécu à Saint-Prosper. Il a fait un peu de suppléance à la Polyvalente, ses enfants y sont allés eux aussi, ainsi que ses petits enfants présentement.

Le groupe est également composé de deux autres Ouellet, les frères de Germain. Ils ont eu aussi fréquenté la polyvalente des Abénaquis. L’un d’eux, Sylvain, a même été directeur adjoint de l’établissement.

« Célébrer le 50e anniversaire de la Polyvalente c’est assez significatif pour nous », a conclu l’artiste.

L'événement

Les célébrations sont donc ouvertes à tous les citoyens intéressés. Un cocktail se tiendra dès 18 h avec une visite de l'école et un coin souvenir. Par la suite, le spectacle musical commencera à 20h à la cafétéria où se trouvera aussi un bar.

Les billets sont au coût de 20 $ jusqu'au 1er octobre, puis à 25 $ par personne.

Pour avoir plus d'informations, il suffit de contacter Valérie Cloutier au 418-228-5541.