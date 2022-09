En collaboration avec les Roy de la Pomme et le Regroupement québécois de parrainage civique, le Parrainage Jeunesse a tenu la 2e Journée P ce samedi 24 septembre.

Cette fête familiale sous le signe du plaisir et du partage a été un franc succès, rassemblant trois fois plus de personnes que lors de sa première édition l'an dernier. Jean-François Fecteau, directeur du Parrainage Jeunesse, estime à environ 600 ou 700 le nombre de personnes qui sont passées sur le site.

« Ç'a été un beau succès avec les Roy de la pomme qui nous accueillait », a-t-il fait savoir à EnBeauce.com, lors d'une conversation téléphonique.

« Notre objectif c'était de créer des liens avec la communauté, d'offrir aux familles une fête sous le signe du partage et du plaisir, je pense que c'est réussi. On voulait se faire connaître parce que recruter des bénévoles, car ces temps-ci c'est encore plus difficile. »

L'organisme fêtera ses 40 ans d'existence l'an prochain et pourtant ses services sont encore méconnus. C'est pourquoi Jean-François espère que cet événement amènera de nouvelles inscriptions prochainement.

Au programme il y avait de l'autocueillette de pommes, des jeux gonflables et des animations musicales, le tout suivi d'un 5 à 7 festif avec Marco Calliari.