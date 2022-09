Des aînés qui s'amusent à l'Espace Carpe Diem

L’artiste en arts visuels et médiatiques de Sainte-Marie, Triska Sicuranzo Gagné présentera son installation « Danse orchestrée » lors du Québec Musiques Parallèles (QMP). Pour sa deuxième année, QMP offre 28 évènements à travers 16 villes et villages le long du Saint-Laurent et au-delà; une soixantaine d’artistes canadiens et internationaux ...