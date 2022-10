Des Journées de la culture réussies « haut et fort»!

Plusieurs villes et municipalités de la région ont tenu leurs Journées de la culture, qui se déroulaient cette année sous le thème « Haut et fort! »

C'est le cas de la Ville de Saint-Georges qui a mis la gomme avec quatre jours de festivités.

Le tout s'est mis en branle jeudi avec la présentation du Duo Hoops, un spectacle familial d'acrobaties, de cerceaux, de jonglerie et de comédie à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches.

Vendredi, le Service des loisirs a tenu des auditions en vue de produire un spectacle collectif de variétés en mai 2023.

Samedi 1er octobre se tenait la journée Nos mémoires au Centre culturel Marie-Fitzbach, avec diverses activités dont un rallye historique et des ateliers de généalogie et d’écriture. Le tout s'est fait en partenariat avec la Société historique Sartigan, la Société de généalogie de Beauce et Artistes et Artisans de Beauce.

Enfin, le dimanche 2 octobre a été consacré à un parcours culturel animé, entre l’espace Carpe Diem jusqu'à l’atelier Joual Vert.

Beauceville

la Ville de Beauceville a consacré deux jours aux activités culturelles.

Samedi et dimanche, la bibliothèque Madeleine-Doyon recevait quelques artistes de la région avec leurs œuvres, dans le cadre de La Belle Tournée.

Samedi, Place Beauceville s'est transformée en salle d'exposition (photos anciennes, sculptures, artisanats, et autres), en plus du Cercle des Fermières de Beauceville qui a ouvert son atelier au grand public.

Enfin dimanche, on a fait revivre la criée sur le perron de l'église Saint-François de Beauceville.

Un photoreportage de Jessy Pouliot.