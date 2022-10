«Humus»: un documentaire agricole sur la résilience et les changements climatiques

Une vingtaine de cinéphiles ont eu l’occasion de visionner le documentaire Humus dans le cadre du Festifilm de la Beauce, présenté du 16 au 18 septembre à Saint-Séverin.

Ils ont également eu la chance de rencontrer la réalisatrice, Carole Poliquin, qui a notamment expliqué sa démarche avant d'animer une discussion sur les enjeux abordés dans son documentaire. Le principal étant l'avenir de l'agriculture dans un contexte climatique changeant.

Cette initiative, portée par le groupe de la relève agricole Beauce-Centre, a permis d’aborder des enjeux qui touchent la relève agricole comme la résilience et les changements climatiques, la rentabilité des fermes et la recherche d’une fertilité des sols avec la biodiversité et les principes de vie.

La projection de ce documentaire et la présence de sa réalisatrice ont été possibles grâce à une première collaboration entre le groupe de la relève agricole Beauce-Centre, le Festifilm de la Beauce, la MRC Beauce-Centre et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Plusieurs producteurs agricoles étaient présents lors de la projection.

Cependant, peu de membres de la relève étaient présents lors de l’activité. « On le sent, les deux dernières années ont modifié les habitudes de nos membres et je constate qu’ils sont moins disponibles pour le réseautage. Ils doivent trouver des moyens de concilier le travail sur la ferme avec les aléas du climat et de la famille. Il faisait beau le samedi de la projection et beaucoup étaient aux champs », mentionne Samuel Plante, président du groupe de la relève agricole Beauce-Centre. Les personnes présentes ont apprécié l’activité.