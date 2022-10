Un peu moins de visites pour la 12e Belle Tournée

L’évènement La Belle Tournée - Circuit des arts de la Beauce était de retour en formule originale, sans volet virtuel durant les Journées de la culture et de la Virée culturelle Beauce-Sartigan qui se tenaient du 30 septembre au 2 octobre.

Artistes et Artisans de Beauce est fier de l’évènement malgré qu’il a été remarqué un peu moins d’achalandage que par d’autres années. Mentionnons que c’est en 2016 la dernière fois que la formule complète avec des visites d’ateliers d’artistes en personne a été présentée. L'an dernier, La Belle Tournée était en version hybride, soit avec les visites d'ateliers et avec des directs sur Facebook.

De plus il y a eu la tenue d'un vernissage dans deux lieux de rassemblement à Saint-Georges et à Beauceville.

La Belle Tournée 2022 en général

En résumé, il y a eu un total de 17 ateliers d’artistes à visiter, deux regroupements d’artistes à découvrir, cinq arrêts incitatifs où faire une pause, quatre expositions à voir et plusieurs démonstrations du travail des artistes.

Événement de lancement

L’événement de lancement, organisé en collaboration avec la Ville de Saint-Georges et la Ville de Beauceville, a eu lieu le vendredi 30 septembre à la chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges et à la bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville.

Une diffusion en direct a permis aux deux lieux de se rassembler lors de la soirée qui était gratuite et ouverte à tous. Plus d’une centaine de personnes ont pu admirer plusieurs œuvres des artistes participants à la tournée, dans une formule 5 à 7, tout en dégustant bouchées et breuvages.

« Pour une deuxième année, l’événement de lancement constitue un point fort de La Belle Tournée et le nombre de participants ayant répondu à l’appel témoigne de la nécessité de se rassembler et de discuter autour de la culture. », mentionne Nady Larchet, directrice d’Artistes et Artisans de Beauce.

Artistes et Artisans de Beauce en a également profité pour présenter sa toute nouvelle campagne de financement qui débutera officiellement le 6 octobre prochain. Avec la mise à jour récente de sa mission ainsi que de ses conditions de membrariat, AAB souhaite reformuler son offre de services aux artistes et à la communauté. La mise en place de ce projet nécessite évidemment des investissements, c’est pourquoi AAB a engagé jusqu’à présent plusieurs démarches de financement. Pour cette campagne participative qui s’effectuera via la plateforme La Ruche, plusieurs choix de contrepartie sont disponibles, dont plusieurs œuvres d’art d’artistes de la région, mais la campagne comporte également un volet corporatif.

La tournée des ateliers

La tournée des ateliers d’artistes s’est déroulée dans 11 municipalités au sein des MRC de Beauce-Sartigan et de Beauce-Centre. Un achalandage plus marqué a été constaté à l’Atelier Joual Vert, à Saint-Georges, où étaient installées deux artistes, et à Saint-Gédéon. Les artistes ont pu accueillir des visiteurs provenant de différents secteurs de la région, mais aussi quelques-uns de l'extérieur provenant notamment de Lévis et de Québec.

« Avec les circonstances des dernières années, on voit que les gens sont moins enclins à sortir de chez eux. Même si le nombre de visites n’était pas énorme, j’ai toutefois été très surprise de constater l’intérêt des gens qui sont passés à mon atelier. Ils étaient très sympathiques, intéressants et il m’a fait plaisir de les rencontrer, de répondre à leurs questions et de leur parler de mon travail! », s’exprime Gaétane Boucher, artiste aquarelliste de Beauceville.

Au total, c’est environ 200 visites qui ont été effectuées dans les différents arrêts offerts par le circuit.