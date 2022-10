Retour de l'Oktoberfest de Thetford Mines

Les amateurs de bière, de bouffe et de musique sont invités à venir profiter de la 2e édition de l’Oktoberfest le samedi 22 octobre de 13 h à 23 h. Cet événement, organisé par le Bureau de gestion des événements de la région de Thetford (BGE) et présenté par la Porte d’à Côté Microbrasserie, se tiendra sous un chapiteau au site du KB3.

L’Oktoberfest en est à sa seconde édition. Il s’agit d’un événement visant à faire découvrir à la population le savoir-faire des producteurs de bières de microbrasseries et les artisans culinaires locaux, tout en divertissant la population de la région en cette période automnale.

« L’événement a lieu, beau temps mauvais temps, puisque nous serons situés sous un chapiteau chauffé », informe Vincent Vachon, le coordonnateur du BGE. Il ajoute : « Le principe de l’Oktoberfest est simple : nous animons le site avec des chansonniers et des jeux gonflables l’après-midi, ainsi qu’un duo musical et un DJ en soirée. Sur place, tant l’après-midi qu’en soirée, des microbrasseries et des artisans culinaires feront découvrir leurs produits. L’accès au site est gratuit ; cependant les visiteurs doivent acheter un verre réutilisable et débourser pour déguster les produits offerts. »

Les chansonniers qui performeront durant l’après-midi familial, soit entre 13 h et 18 h, sont Samuel Jacques et Nathan Vachon-Trépanier. La soirée festive débutera dès 18 h 30 et se prolongera jusqu’à 23 h sous la musique du duo Show Case Coming Up et du DJ Olivier Boilard.

Cinq microbrasseries seront sur place, soit la Porte d’à Côté de Thetford Mines, la Grange pardue d’Ham Nord, L’Assoiffée de Tring-Jonction, La Société de Saint-Georges et le IGA St-Pierre de Thetford Mines. De plus, quatre artisans culinaires feront déguster leurs produits : la Porte d’à Côté, la Réserve et la Bourgade de Thetford Mines, en plus du Fumoir du Village d’East Broughton.

Le verre réutilisable est obligatoire pour tous les consommateurs de bière. Il est avantageux de se le procurer d’avance au coût de 10 $, car la prévente inclut le verre, un coupon pour un 4 oz de bière, un coupon pour des tirages d’une valeur totale de 1000 $ et un coupon de gratuité échangeable à La Porte d’à Côté. Sur place, le verre sera aussi au coût de 10 $, mais il n’inclura pas de coupons. Rappelons que l’entrée en tant que telle sur le site est gratuite.

Profitez de la prévente en ligne à lepointdevente.com ou à l’un des points de vente suivants : au bureau d’information touristique de Tourisme Région de Thetford, au restaurant La Porte d’à Côté, à la fromagerie la Bourgade, à l’épicerie et boucherie Binette ou aux Halles de l’Alimentation. Pour plus d’information concernant l’Oktoberfest, visitez la page Facebook ou appelez au 418 423-3333.